Benfica. Jesus terá proposta de 13 milhões para três épocas

O jornalista Wilson Pimentel, do Esporte News, avança os números de um possível contrato de Jorge Jesus com o Benfica.

“Fontes ligadas ao Benfica garantem que Jorge Jesus foi procurado, recebeu uma oferta para três temporadas e com números milionários a rondar os 13 milhões de euros. Estes números colocariam Jorge Jesus no top10 dos técnicos mais bem remunerados do mundo", refere a Bola Branca.

Segundo as fontes de Wilson Pimentel, se aceitar, Jorge Jesus terá “plenos poderes para reformular o futebol do Benfica, indicando jogadores para a temporada 2020/21”.

O jornalista acrescenta que o Flamengo continua a contar com o mister.

“Jorge Jesus indicou os jogadores para reforçar o Flamengo e aguarda as chegadas de um guarda-redes, um lateral direito, um lateral esquerdo, um médio ofensivo e um avançado. Há negociações em curso, mas as conversas estão paradas porque há indefinição no futuro de Jorge Jesus”.

O técnico português já conquistou seis troféus desde que chegou ao Brasil: Brasileirão, Libertadores, Supertaça sul-americana, Supertaça do Brasil, Taça Guanabara e agora o Carioca.

Jesus tem sido apontado ao Benfica para substituir Bruno Lage, mas as negociações ou o contrato ainda não foram confirmadas por nenhuma das partes. O mister tem uns dias de férias e deverá vir a Portugal.

A direção do Flamengo continua a garantir que o treinador estará no treino da próxima terça-feira para começar a preparar o Brasileirão.