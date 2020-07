Especialista em saúde pública. "Não diria que não há infeções em transportes. É uma afirmação política que pode ser danosa"

É inexplicável porque é que manifestações de cariz político são permitidas, sejam elas o mais legitimas possíveis, mas outros ajuntamentos sejam de cariz pessoal, como funerais ou festas de aniversário, não o são. Do ponto de vista técnico não há razão e é inexplicável. O risco mantém-se. O risco é o mesmo quer a pessoa esteja a trabalhar, quer a pessoa ande em transportes ou na praia. O risco gere-se por estes critérios de proximidade, de contagiosidade, do uso de equipamentos de proteção individual. Tudo isso entra na equação, não na atividade que estamos a fazer.

Referiu a dificuldade dos técnicos no terreno em recolherem informação, e de em tempo útil o conseguirem fazer. No seu trabalho e dos seus colegas, a falta de dados para fazer uma análise mais fina e fazer assim políticas de saúde pública mais efetivas são um problema concreto?

Sim, é um problema concreto. A saúde pública é uma área em que tem havido desinvestimento. O relatório da OCDE de 2018 diz que Portugal foi dos três países da Europa que desde o ano 2000 acabou por desinvestir na saúde pública. E esse desinvestimento acaba por ter estas consequências. Chegamos a uma pandemia e não temos um sistema de vigilância que funcione. Temos um sistema de informação, muitas vezes construído para debitar informação, que não permite nem analisá-la, nem mastigá-la, nem permitir a recolha rápida. Nunca foi uma prioridade facilitar a colheita dessa informação, nem ter um sistema capaz de processar a informação em tempo útil.

Não será um pecado de agora, mas um pecado que já vem de trás, e que dificulta bastante a nossa atividade.

A jusante esse facto cria mais infetados, mais contágios e mais vítimas mortais desnecessárias?

Quando nós não temos informação − que não serve só para ser esgrimida na esfera pública – ela é fundamental para decidir políticas, porque quando não temos informação fidedigna, o mais especifica possível, com menos viés, e recolhida de forma abrangente, é muito difícil implementar a política correta.

Já não é uma questão de vontade, mas é uma questão de estarmos a navegar à vista. As doenças infeciológicas são doenças em que tem de ser investido, e requer despesa pública. Quando não existe essa vontade, acaba por ser difícil.

Esta situação colocou esses problemas a nu?

Penso que si, veio abanar um sistema de saúde pública, que muitas vezes é confundido com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas quando falo em saúde pública não me refiro à saúde do público no geral, mas a esta especialidade, que não é só médica, é feita por equipas multidisciplinares, médicos, enfermeiros, mas também técnicos de saúde ambiental, devia ser abrangida a outras profissões, nomeadamente “data analysts”, nutricionistas, psicólogos, que se dediquem a promover a saúde.

Um dos programas que faço no centro de saúde da Amadora é de vigilância entomológica, vigilância de vetores no local, algo que no dia-a-dia não diz nada a ninguém. Mas é algo que é importante que seja feito sistematicamente para que um dia que tenhamos um mosquito invasor a introduzir uma doença no nosso país, o sistema esteja preparado. Agora se decido desinvestir totalmente nestes programas, que são fundamentais, amanhã temos uma emergência como tivémos o dengue em 2012, na Madeira, e não teríamos capacidade de reagir.



A saúde pública precisa de um investimento cego em que não se veem logo os resultados.

Voltando à questão dos transportes públicos, pedia-lhe que sintetizasse boas práticas que as pessoas devem ter quando os frequentam?

O fundamental, e mantendo o foco no meio de transmissão principal que é pessoa a pessoa através de gotículas respiratórias ou partículas aerossolizadas, o importante mesmo é utilizar máscara, tentar manter distância entre as pessoas, a máxima possível− cruzarmo-nos com outros ao entrar na porta, durante aqueles segundos, não acarreta um risco por demasia. Obviamente, devemos evitar estar em cima da pessoa diretamente, cara a cara. Devemos olhar para as janelas, especialmente se tivermos pessoas que não estão a usar máscara, ou que estão visivelmente doentes, a tossir e a espilrar. As pessoas doentes, mesmo com sinais ténues, devem ligar ao seu médico de família e ficar em casa, porque podem representar um perigo para todos os outros.

Deve-se também evitar tocar nas superfícies, apesar de a via de transmissão indireta ser em termos de peso de transmissão menor. Apesar de ser biologicamente possível, na prática no nosso dia-a-dia parece ser menos possível.

Conhece algum caso em que se tenha atribuído a infeção ao contato com superfícies?

Diretamente não. Poder dizer que foi um caso de transmissão indireta, não conseguimos. As investigações, neste momento, não são assim tão minuciosas.

Fica-se pela análise de transmissão direta?

Sim, porque quando estamos a aferir o contato apesar de ser fundamental perceber o tipo de contato que foi, normalmente acaba por ser um contato presencial [a prevalecer]. Não estamos a investigar com esse nível de especificidade. Até porque não há capacidade para o fazer. É mais importante implementar as medidas de controlo, do que fazer investigações minuciosas. Isso a academia também dedicar-se-á mais tarde a fazer essa investigação, que é o papel dela.