Marques Pedrosa não acredita que Jorge Jesus regresse agora ao Benfica

Marques Pedrosa, antigo vice-presidente do Estrela da Amadora e amigo pessoal de Jorge Jesus, com quem trabalhou na Reboleira, não acredita no regresso do treinador ao Benfica, nesta altura.

Nesta altura, no Brasil, o Flamengo joga para a Taça Rio, mas ainda não existem certezas quanto à realização do Brasileirão e da Taça Libertadores. Mesmo perante estas indefinições, o antigo responsável pelo futebol do Estrela da Amadora confia que o treinador português não rescindirá contrato com o "Mengão" para assinar pelo Benfica.

"Daquilo que conheço do Jorge Jesus, se já assinou o contrato com o Flamengo, acho muito difícil renunciar a esse vínculo. Ele é um homem de palavra. O presidente do Benfica demorou tempo demais a decidir o que queria fazer. Tenho quase a certeza que não virá para o Benfica, nesta altura", afirma Marques Pedrosa, em entrevista a Bola Branca.