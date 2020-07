Benfica insiste no regresso de Jorge Jesus

Jorge Jesus, de 65 anos, renovou recentemente com o Flamengo por mais um ano , embora o novo contrato permita que saia do clube brasileiro "mediante ofertas de clubes europeus pré-determinados".

A mesma fonte revela que Luís Filipe Vieira já terá feito Jorge Jesus que o dinheiro não será problema e que, na Luz, ganharia, no mínimo, o mesmo que no Flamengo: quatro milhões de euros anuais líquidos.

Depois de, alegadamente, ter levado negas de Mauricio Pochettino e Unai Emery , o presidente do Benfica fará "tudo por Jesus", segundo garante o jornal "Record". As negociações com o treinador português e o Flamengo deverão intensificar-se a partir de quinta-feira, depois de os rubo-negros disputarem a final da Taça Rio frente ao Fluminense .

Paragem no Brasil pode jogar a favor do Benfica

Um trunfo a favor do Benfica poderá ser a nova paragem do futebol no Brasil, devido à pandemia do novo coronavírus. Em declarações à FlaTV, Jorge Jesus lamentou que a competição volte a ser interrompida.

"É uma pena parar novamente, mas são situações que ninguém pode controlar. Temos de saber obedecer e cumprir as regras do jogo", vincou.

O treinador português chegou ao Brasil em 2019 e, logo na primeira época, venceu o Brasileirão e a Taça Libertadores,e ainda chegou à final do Mundial de Clubes, que perdeu para o campeão europeu Liverpool.

O Benfica está à procura após a saída de Bruno Lage, que não resistiu à histórica série negativa de duas vitórias em 13 jogos e à perda da liderança para o FC Porto, que ganhou vantagem de seis pontos.

Caso Luís Filipe Vieira o convença, Jorge Jesus voltará ao Benfica seis anos depois. Entre 2009/10 e 2014/15, o técnico venceu três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e seis Taças da Liga.