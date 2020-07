Pandemia torna Educação Moral e Religiosa ainda mais importante, diz cardeal

O cardeal D. António Marto diz que a situação de pandemia que o mundo atravessa torna ainda mais relevante o ensino da Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC).

Numa nota publicada no site da diocese de Leiria-Fátima, D. António Marto diz que “a situação atual de pandemia veio reforçar a necessidade de que a educação na escola abranja todas as dimensões do ser humano”, dizendo ainda que “é preciso ser saudável não só do ponto de vista físico, mas também espiritual, moral e cultural”.

Por causa do atual contexto “não foi quase possível levar a cabo a habitual sensibilização dos mesmos para se matricularem na disciplina para o próximo ano letivo”, segundo o Serviço de Pastoral nas Escolas, que está também preocupada com alterações nas matrículas, que também podem levar mais pessoas a não se inscrever.

Para D. António Marto, a aula de EMRC é “um precioso contributo para uma formação integral, em que se descubra e aprofunde os valores da vida e do convívio em sociedade à luz da dimensão moral e religiosa” e que deixa os alunos mais bem preparados “para um futuro, dispondo de conhecimentos religiosos e de espiritualidade como ‘ferramentas’ humanas que lhes permitam ser verdadeiramente felizes e construtores de uma sociedade nova”.

O bispo pede ainda aos párocos que sensibilizem os seus paroquianos para a importância da disciplina e para matricularem os seus filhos na cadeira para o próximo ano letivo.