Festival de Teatro de Almada mais português de sempre homenageia o ator Rui Mendes

“Chegamos a pensar que não poderíamos fazer o festival”, confessa Rodrigo Francisco. O diretor do Festival de Teatro de Almada mostra-se, contudo, orgulhoso por terem conseguido por de pé, em tempo de pandemia, a 37.ª edição do evento que arranca no próximo dia 3 e que decorre até dia 26 de julho, com a presença de 17 companhias de teatro.



Esta é, no entanto, uma edição diferente da dos últimos anos, marcada por menos participações internacionais devido às restrições que a Covid-19 veio impor. O Festival de Teatro de Almada conhece assim uma das edições mais portuguesas de sempre.

Rodrigo Francisco explica: “as primeiras edições foram portuguesas, mas estamos a falar do ano de 1984. Realmente, a partir dos anos 90, o festival começou a ser pioneiro na apresentação de espetáculos que viessem de fora e, desde então, esse cariz internacional foi-se marcando cada vez mais. Na impossibilidade deste ano das companhias viajarem, optamos por espetáculos portugueses, alguns deles já estavam programados”.

A abertura faz-se em português e com uma estreia. O Teatro Experimental de Cascais vai a Almada apresentar a peça “Bruscamente no Verão Passado”, de Tennessee Williams, com encenação de Carlos Avilez, que foi homenageado pelo Festival de Almada em 2019.

Mas o programa contempla também outras duas estreias nacionais. A Comuna – Teatro de Pesquisa apresentará “As artimanhas de Scapin”, de Molière, com encenação de João Mota e tradução de Carlos Drummond de Andrade. E A Companhia de Teatro do Algarve leva à cena “Instruções para abolir o Natal”, do canadiano Michael Mackenzie, com encenação de Isabel dos Santos.

A edição 37 do Festival de Almada decorre num prazo mais alargado do que o habitual, até 26 de julho, com mais sessões de cada espetáculo para colmatar a redução da lotação das salas para metade. Este ano não haverá espetáculos ao ar livre, mas há sete salas que se vão encher de teatro com espetáculos com temáticas muito atuais.