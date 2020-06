TAP. “Isto está tudo uma grande embrulhada”

“Está uma grande trapalhada” a história da ajuda estatal à TAP, diz Jacinto Lucas Pires nesta quarta-feira, um dia depois de se saber que o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar da Associação Comercial do Porto.

“O que parece é que a solução tem de passar por alguma forma de nacionalização”, diz o comentador das Três da Manhã.

“Não sei os moldes exatos, mas se não queremos que isto se torne num novo Novo Banco, acho que tudo aponta para que essa seja a única saída, se houver saída”, afirma.

Com a providência cautelar, a Associação Comercial do Porto – que já recebeu o apoio dos hoteleiros do Algarve – travou a injeção de 1,2 mil milhões de euros na transportadora aérea portuguesa, quantia que a empresa já disse não ser suficiente.