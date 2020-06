Covid-19. Situação está "descontrolada" em Lisboa, "desconfinamento poderia ter sido mais lento"

Fernando Maltez considera que há vários fatores a contribuir o aumento do número de casos na Grande Lisboa, desde logo, “alguma saturação das pessoas em relação ao confinamento, não só do ponto de vista do distanciamento social, mas também provocada pelas repercussões económicas e sociais, pela perda de empregos, pela necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro”.

“Talvez se fosse de uma forma mais gradual teria evitado esta subida dos números, mas penso que a situação, embora descontrolada, não é dramática. Pode perfeitamente reverter com dois ou três passos atrás nas medidas de não restrição que tinham sido implementadas”, sublinha o diretor de infeciologia do Hospital Curry Cabral.

Nesta altura, aquela unidade tem 53 doentes internados com Covid-19, com idades entre os 50 e os 80 anos. “Estamos confortáveis em relação à capacidade de resposta”, sublinha o responsável.

No Hospital Curry Cabral, os internamentos por Covid-19 têm aumentado proporcionalmente ao aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, afirma Fernando Maltez.

Estas situações podem ter sido precipitadas pelo facto de os jovens “assistirem a comportamentos desse tipo em pessoas mais idosas, por assistirem a manifestações que não deveriam ser autorizadas e foram autorizadas”, adverte.

Se estes comportamentos por parte das faixas etárias mais novas “se continuarem a perpetuar, tem que se procurar uma estratégia de melhor informação".

As medidas tomadas agora pelo Governo são as necessárias na região de Lisboa e Vale do Tejo? Fernando Maltez considera que serão os números a dar essa resposta.

“As medidas são acertadas. Vamos ver se são suficientes, se isto se repercute no número de novos casos, se as pessoas acabam de uma vez por todas de desrespeitar aquilo que está implementado. As próximas semanas irão dizer se estas medidas são suficientes ou se é preciso restringir ainda mais as liberdades”, sublinha o diretor de infeciologia do Hospital Curry Cabral.

MAPA DA COVID-19