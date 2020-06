​Lídia Jorge sobre a pandemia: “Estamos espantados e não sabemos se esta lição vai servir para alguma coisa”

Há dias, a propósito desta pandemia, Jorge Silva Melo dizia em entrevista à Renascença que vivemos na “era da desconfiança”. Partilha da ideia?

Observando o comportamento das pessoas, acho que não estão desconfiadas umas das outras, elas estão desconfiadas da própria vida. Esse é o desafio que estamos a ter. É um desafio deontológico sobre a nossa relação com a vida, sobre o projeto que existe sobre nós mesmos.

Ao ver estas filas de pessoas, não acho que estejamos desconfiados uns dos outros. Quando olhamos nos olhos, acima da máscara, acho que nos compreendemos. Sorrimos, temos piedade uns dos outros. Sobretudo, estamos espantados com o que aconteceu.

Interrogamo-nos sobre o futuro?

Não sabemos se esta lição vai servir para alguma coisa, ou não. Estamos em dúvida sobre a relação com a vida e com a Terra. Tudo está completamente posto em causa. Isto está minando os dias que passam. Ainda para mais aconteceu uma coisa extraordinária durante o confinamento. Foram retomadas as viagens do Homem ao espaço. E é a primeira vez que sentimos que de facto os homens querem fazer uma experiência verdadeira fora da Terra. E quando a Terra parece querer expulsar-nos, dá a impressão de que há um novo projeto que está a nascer e tudo isto é uma interrogação enorme. Nós temos os pés na Terra. O mundo virtual ainda não nos satisfaz, ainda nos queremos abraçar, discutir rosto no rosto, sentarmo-nos à mesa uns com os outros. O corpo nega que o virtual seja uma solução e que o artificial venha a responder por inteiro à vida.

Tem tido tempo e cabeça para escrever neste momento da pandemia?

Sabe, é duro porque a minha mãe morreu com Covid-19 e, portanto, estes tempos para quem foi atingido devem ter uma cor talvez mais dramática, do que para as pessoas que apenas estão em casa. Mas penso que se consegue pensar e reagir para além daquilo que nos diz respeito, porque a noção que se tem é que a comunidade inteira da Terra está passando pelo mesmo. Isso faz a pessoa refletir e escrever. Eu tenho escrito considerações sobre o que se está a passar, sobretudo reações porque me têm pedido textos.