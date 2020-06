Médico morre de Covid-19 no hospital de São José

Veja também:

Um médico morreu esta quinta-feira de Covid-19 no hospital de São José, onde estava internado. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte hospitalar.

Trata-se, tanto quanto se sabe, do primeiro médico a morrer do novo coronavírus desde o início da pandemia.

O médico, de 68 anos, não seria da linha da frente do combate à Covid-19, sendo especializado em medicina geral e familiar. Segundo o jornal “Público”, colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral.

No momento em que morreu, o profissional de saúde já não se contava entre os infetados, ao que a Renascença apurou, tendo acusado negativo nos últimos testes, mas estava na unidade de Cuidados Intensivos devido às complicações de saúde desenvolvidas durante a infeção.

Em todos os países afetados pela pandemia a classe dos médicos tem sido particularmente afetada, e Portugal não é exceção, mas não são conhecidos outros casos de vítimas mortais entre estes profissionais de saúde.