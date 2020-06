Eutanásia. “Se não querem ter dúvidas, façam o referendo”

O antigo presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida acredita que os deputados podem aprovar a realização de um referendo à eutanásia. No dia em que a Federação pela Vida entrega uma petição para obrigar o plenário a votar a consulta popular, Miguel Oliveira da Silva critica as falhas nos cinco projetos dos partidos que vão agora ser transformados num texto comum, para ser votado na especialidade.

Não se tendo comprometido com o eleitorado durante as campanhas eleitorais, os deputados – sobretudo os da maioria PS e PSD – deviam ouvir os cidadãos antes de aprovarem os projetos de lei a favor da eutanásia.

Esta é a posição assumida no programa As Três da Manhã por um dos subscritores do referendo à morte medicamente assistida.

“Qual é a necessidade de votar apressadamente um projeto destes sem conhecer verdadeiramente a vontade do eleitorado?”, questiona Miguel Oliveira da Silva.

“Se não querem ter dúvidas de que estão a exorbitar o poder, façam o referendo”, aconselha.

Na opinião deste Professor Catedrático de Ética Médica, os cinco projetos de lei apresentados por PS, Bloco de Esquerda, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal (e que se deverão unir num só), resultam numa “uma lei gravíssima sobre poder acabar com a vida humana, como sempre aconteceu, por engano ou por abuso”.

Na opinião de Miguel Oliveira da Silva, há “coisas absolutamente incompreensíveis” nos projetos de lei. Por exemplo, o facto de não ter de haver “uma avaliação psiquiátrica obrigatória”, apesar de referirem que “um doente incapacitado do ponto de vista psiquiátrico não poderá pedir eutanásia”.