Patriarca quer bispos a comunicar melhor e vê "heroísmo" na resposta à Covid-19

Veja também:

“Ainda há muito por fazer no campo da comunicação interna e externa” da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), afirmou esta segunda-feira o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, na abertura da assembleia plenária dos bispos portugueses.



No discurso de abertura, o presidente cessante da CEP alertou para a necessidade de um esforço de atualização na forma de transmitir a mensagem. De acordo com D. Manuel Clemente, “a eficácia dos pronunciamentos da CEP depende muito da sua radicação eclesial, ou seja, de brotarem da vida e da sensibilidade dos crentes”.

O patriarca lembrou que, “quando esta coincidência acontece e corresponde a problemas reais da sociedade, têm acolhimento e consequência”, mas sublinhou que “ainda há muito por fazer no campo da comunicação interna e externa, da linguagem utilizada e do modo atual de transmitir e receber”.

No balanço da sua presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente aludiu a “um tempo exigente, porque exigentes foram os desafios da sociedade e da vida eclesial”, recordando que, “em 2013, estávamos a sair duma grave crise económica e social, como agora estamos noutra trazida pela pandemia”.

Depois, lembrou que “houve debates socioculturais muito fortes por atingirem pontos essenciais da vida e do que ela requer”, como são os casos do aborto e da eutanásia, e deixou a garantia de que os bispos continuarão a expressar-se “com serenidade e clareza, pois aqui como em tudo, importa mais convencer do que vencer”, ou como disse o Papa Bento XVI no Porto, a 14 de Maio de 2010, “nada impomos, mas sempre propomos”.

D. Manuel Clemente recordou, também, “o trabalho e a subsistência digna das pessoas e das famílias, inclusive de quem chega, por imigração ou refúgio”.

Ainda num olhar sobre os últimos sete anos, o ainda presidente da CEP mencionou que “neste período se realizaram três Sínodos dos bispos, dois sobre a família e um sobre os jovens”, sublinhando o acompanhamento dado pela Conferência Episcopal “quer na respetiva preparação e receção, quer pela presença dos nossos delegados”.