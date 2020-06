​D. Manuel Clemente despede-se da liderança da CEP e apela a rejuvenescimento

O cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, confirma que vai deixar a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e apela a um rejuvenescimento da comissão permanente da CEP, nas eleições que vão decorrer na próxima semana, em Fátima.



“Já esgotei os tempos todos. Os mandatos são renovados por um prazo e em princípio são no máximo seis anos, eu já fiz sete porque tive de completar o mandato do meu antecessor e agora não sou obviamente candidato”, disse D. Manuel Clemente aos jornalistas no fim das cerimónias do Dia de Corpo de Deus, que decorreram na Sé de Lisboa.

“Até é bom que se rejuvenesçam estes órgãos da conferência episcopal. Somos 20 bispos diocesanos, mais o bispo das Forças Armadas, temos vários bispos auxiliares em exercício e até gente mais nova para que o trabalho continue com vigor e com criatividade”, prosseguiu o ainda presidente da CEP, depois de, no Terreiro da Sé, ter abençoado a cidade de Lisboa com o Santíssimo Sacramento.

As eleições para o novo conselho permanente da CEP deviam ter acontecido em abril, mas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. A assembleia plenária dos bispos está agora marcada para começar segunda-feira, dia 15, em Fátima.

Problemas económicos das paróquias e “generosidade”

Nas declarações aos jornalistas, D. Manuel Clemente também se pronunciou sobre os estragos financeiros que a pandemia causou nas paróquias, mas manifestou esperança na resolução dos problemas económicos das paróquias e de instituições ligadas à Igreja.

“Tanto quanto vou sabendo, e vou sabendo pelas paróquias e pelas instituições, é efetivamente um problema e um grande problema porque, como podem imaginar, muitas destas instituições vivem do voluntariado, mas também há gente profissionalizada que precisa de garantir variadíssimos serviços e, não havendo receita tudo isso se torna mais difícil”, reconheceu.