Partidos reprovam vandalização da estátua do padre António Vieira

A maioria dos partidos com representação no Parlamento já condenou a vandalização, com a palavra "descoloniza" grafitada a vermelho, da estátua do padre António Vieira, em Lisboa.

No espaço de comentário do programa As Três da Manhã, da Renascença, o socialista Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, salientou que foi um ato de "vandalismo ignorante".

"Se há figura que espelha, muito fora dos ares do seu tempo, uma dimensão humanista e de tolerância, num tempo em que isso não era de todo regra com os índios, é precisamente o padre António Vieira, que é uma figura maior do nosso pensamento e da nossa história", salientou o autarca.

Medina acrescentou que “sobre outras figuras pode haver até bastante mais debate, sobre o padre António Vieira não”, pois “está muito documentado, muito consolidado, muito entendido para quem conhecer”.

O vereador social-democrata João Pedro Costa classificou, no Facebook, a vandalização da estátua como um “ato criminoso, de uma ideologia intolerante” e anunciou que o PSD vai apresentar uma moção de condenação, na próxima reunião da Câmara.

“Algum peixe, provavelmente um torpedo (um peixe que faz tremer o braço aos pescadores), quis lembrar quanto o Sermão de Santo António aos Peixes é atual", escreveu o vereador.