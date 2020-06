“Foi vandalismo ignorante” o que aconteceu à estátua do pe. António Vieira

A vandalização da estátua do padre António Vieira revela ignorância, defende o presidente da Câmara de Lisboa na Renascença.

“É vandalismo ignorante, porque se há figura que espelha, muito fora dos ares do seu tempo, uma dimensão humanista e de tolerância, num tempo em que isso não era de todo regra com os índios, é precisamente o pe. António Vieira, que é uma figura maior do nosso pensamento e da nossa história”, afirma Fernando Medina.

Na opinião do autarca, comentador do programa As Três da Manhã, “sobre outras figuras pode haver até bastante mais debate, sobre o padre António Vieira não”, pois “está muito documentado, muito consolidado, muito entendido para quem conhecer”.

Fernando Medina e João Taborda da Gama consideram que, antes de se partir para atos como este ou outros associados aos movimentos que estão a ocorrer em vários países e têm levado a vandalismo contra alegados símbolos de racismo ou colonialismo, é necessário um debate.

“O passado dos países tem momentos bastante cruéis e contrários àquilo que são os padrões civilizacionais” e “não deve ser feito um exercício de amnésia histórica”, refere Taborda da Gama.