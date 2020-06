Médicos de saúde pública preocupados com manifestações em Lisboa

O presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública lembra, neste domingo, que não são permitidas no país concentrações de mais de 20 pessoas e menos ainda na zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde o limite são 10 pessoas.

Em declarações à Renascença, Ricardo Mexia diz não perceber como podem ser autorizados eventos como os de sábado, de protesto contra o racismo, em cinco cidades do país.

“Julgo que o Governo emitiu uma orientação no sentido de que no país não pode haver concentrações de mais de 20 pessoas e, na região de Lisboa e Vale do Tejo, de mais de 10”, afirma.

“Tenho dificuldade em perceber como é que isto se coaduna com a situação que temos visto nas imagens que têm sido passadas pela comunicação social”, acrescenta, referindo-se às centenas de pessoas que se juntaram em várias cidades em solidariedade com o norte-americano George Floyd, que morreu assassinado pela polícia.