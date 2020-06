Cabem 850 mil pessoas nas praias portuguesas em simultâneo, garante Costa

“É por isso que é muito importante que todos os dias, antes de escolher a praia que vamos utilizar, tenhamos o cuidado de verificar qual é a sinalética da ocupação e procurarmos encontrar as praias que tenham menor ocupação e horário de praia onde haja menor ocupação”, referiu ainda o primeiro-ministro.

“Se todos o fizermos continuaremos a gozar da liberdade de ir à praia e a corresponder ao que os meus pais me ensinaram: A praia faz bem à saúde e a nossa saúde precisa de praia também neste Verão de 2020”, conclui.

O arranque da época balnear começa este sábado, mas apenas nas praias do Algarve, Almada, Cascais e na praia da Nazaré. No resto do país a época vai abrindo de forma faseada, com as praias do norte do país a abrir apenas a 27 de junho.