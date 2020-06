Presidente do Braga espera ter adeptos nos estádios ainda esta época

O presidente do Sporting de Braga tem a esperança de ainda esta época haver jogos com público no estádios. A presença de adeptos não está prevista para as dez jornadas finais da Primeira Liga, devido às regras impostas pela Direção-Geral da Saúde para a retoma do futebol, mas António Salvador declara esse objetivo, numa carta enviada aos sócios publicada, esta segunda-feira, no site do clube.

"Estou convicto e, por isso, defino esta meta em nome de todo o grupo de trabalho e em nome do SC Braga, de que voltaremos a ter o nosso público no estádio ainda no que resta desta temporada. A par dos objetivos desportivos, que são muito claros e que vamos perseguir com todas as nossas forças, é essa a grande ambição que me move e que muito lutarei para concretizar", anuncia.

Uma hipótese que a diretora-geral da Saúde admitiu como possível, dependendo "de uma avaliação rigorosa dos prós e dos contrar". "Temos de acompanhar muito bem, e a cada momento fazer a avaliação do risco”, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização dos números da pandemia de Covid-19 em Portugal.