Federação Portuguesa de Futebol retoma atos disciplinares

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta segunda-feira, a cessação da suspensão de prazos e realização de diligências em procedimentos disciplinares, aplicada em 19 de março, devido à pandemia da Covid-19.

“Desta forma, volta a vigorar o regime de prazos e diligências instituído nos regulamentos disciplinares da FPF e da Liga Portugal, à exceção dos processos que coincidiram com o período excecional e que obedecem a prazos distintos”, lê-se no sítio oficial do organismo.