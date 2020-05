Calendário definido. I Liga regressa dia 3 de junho, às 19h00

O calendário da I Liga foi conhecido esta sexta-feira. A futebol em Portugal regressa a 3 de junho, com um Portimonense-Gil Vicente, disputado às 19h00, confirma a Liga de Clubes, em comunicado.

Os jogos vão decorrer à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19, sendo que a última jornada ainda está por acertar.

A 25ª jornada disputa-se em cinco dias, entre quarta-feira, dia 3 de junho e domingo, dia 7.



Famalicão recebe o FC Porto, no Estádio Cidade de Barcelos, na mesma quarta-feira, às 21h15. Benfica e Sporting jogam no dia seguinte, quinta-feira.

As águias recebem o Tondela às 19h15, e o Sporting joga no terreno do Vitória de Guimarães às 21h15.

A jornada encerra no domingo, 7 de junho, com o Rio Ave-Paços de Ferreira, às 21h00.

Em relação ao que resta do campeonato, o FC Porto vai receber o Sporting, no Dragão, a 15 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, jogo da 32ª jornada.

O dérbi da última jornada, entre Benfica e Sporting, ainda não tem horário definido e irá depender da penúltima jornada

O calendário até ao final da temporada





Jornada 25

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense-Gil Vicente, 19h00

Famalicão-FC Porto, 21h15

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo-Vitória de Setúbal, 19h00

Benfica-Tondela, 19h15

Vitória de Guimarães-Sporting, 21h15

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara-Sporting de Braga, 21h

Sábado, 6 de junho

Aves-Belenenses, 19h00

Boavista-Moreirense, 21h15

Domingo, 7 de junho

Rio Ave-Paços de Ferreira, 21h00





Jornada 26

Terça-feira, 9 de junho

Gil Vicente-Famalicão, 21h00

Quarta-feira, 10 de junho

Vitória de Setúbal-Santa Clara, 17h00

Portimonense – Benfica, 19.h15

FC Porto – Marítimo, 21h30

Quinta-feira, 11 de junho

Tondela – Aves., 19h00

Belenenses – Vitória de Guimarães, 21h15

Sexta-feira, 12 de junho

Moreirense – Rio Ave, 19h00

Sporting-Paços deFerreira, 21h15

Sábado, dia 13

Braga – Boavista, 21h00





Jornada 27

Segunda-feira, 5 de junho

Marítimo – Gil Vicente, 19 h00

Terça-feira, 16 de junho

Santa Clara – Portimonense, 19h00

Aves – FC Porto, 21h15

Quarta-feira, 17 de junho

P. Ferreira – Belenenses, 19h00

Rio Ave – Benfica, 21h15

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista – V. Setúbal, 19h00

Sporting – Tondela, 21h15

Sexta-feira, 19 de junho

V. Guimarães – Moreirense, 19h00

Famalicão – SC Braga, 21h15





Jornada 28

Segunda-feira, dia 22 de junho

Portimonense – Marítimo, 21 horas

Terça-feira, dia 23

V. Setúbal – Rio Ave, 19 horas

Benfica – Santa Clara, 19.15 horas

FC Porto – Boavista, 21.15 horas

Quarta-feira, dia 24

Tondela – P. Ferreira, 19 horas

Moreirense – Famalicão, 21.15 horas

Quinta-feira, dia 25

SC Braga – V. Guimarães, 21 horas

Sexta-feira, dia 26

Belenenses – Sporting, 21 horas (pode ser alterado horário)

Domingo, dia 21

Gil Vicente – Aves, 21 horas





Jornada 29

Segunda-feira, dia 29 de junho

Aves – Moreirense, 17 horas

Marítimo – Benfica, 18 horas

P. Ferreira – FC Porto, 21.15 horas

Terça-feira, dia 30

Famalicão – Portimonense, 17 horas

V. Guimarães – V. Setúbal, 19.15 horas

Rio Ave – SC Braga, 21.15 horas

Quarta-feira, dia 1 de julho

Belenenses – Tondela, 19 horas

Sporting – Gil Vicente, 21.15 horas

Domingo, dia 28 de junho

Boavista – Santa Clara, 21 horas





Jornada 30

Sexta-feira, dia 3 de julho

Santa Clara - Marítimo, 21 horas (pode ser alterado horário)

Sábado, dia 4

Portimonense – V. Guimarães, 17 horas

V. Setúbal – P. Ferreira, 19.15 horas

Benfica – Boavista, 21.15 horas

SC Braga – Aves, 21.15 horas

Domingo, dia 5

Gil Vicente – Rio Ave, 17 horas

Tondela - Famalicão, 19.15 horas

FC Porto – Belenenses, 21.30 horas

Segunda-feira, dia 6

Moreirense – Sporting, 21 horas





Jornada 31

Quarta-feira, dia 8

Aves – V. Setúbal, 19 horas

Boavista – Marítimo, 21.15 horas

Quinta-feira, dia 9

Rio Ave – Portimonense, 17 horas

Tondela – FC Porto, 19.15 horas

Famalicão – Benfica, 21.30 horas

Sexta-feira, dia 10

V. Guimarães – Gil Vicente, 17 horas

Sporting – Santa Clara, 19.15 horas

Paços de Ferreira – SC Braga, 21.30 horas

Sábado, dia 11

Belenenses – Moreirense, 21 horas





Jornada 32

Segunda-feira, dia 13



Marítimo – Rio Ave, 19 horas

V. Setúbal – Famalicão, 21.15 horas

Terça-feira, dia 14

Santa Clara – Aves, 17 horas

Portimonense – Boavista, 19.15 horas

Gil Vicente – Tondela, 21.30 horas

Benfica – V. Guimarães, 21.30 horas

Quarta-feira, dia 15

Moreirense – Paços de Ferreira, 17 horas

SC Braga – Belenenses, 19.15 horas

FC Porto – Sporting, 21.30 horas





Jornada 33

Sábado, dia 18

Rio Ave – Santa Clara, 19 horas

Famalicão – Boavista, 21.15 horas

Domingo, dia 19

Paços de Ferreira – Portimonense, 17 horas

Belenenses – Gil Vicente, 19.15 horas

V. Guimarães – Marítimo, 21.30 horas

Segunda-feira, dia 20

Tondela – SC Braga, 19 horas

FC Porto – Moreirense, 21.15 horas

Terça-feira, dia 21

Sporting – V. Setúbal, 19 horas

Aves – Benfica, 21.15 horas





Jornada 34 (definição final de acordo com penúltima jornada)

Marítimo – Famalicão

Portimonense – Aves

V. Setúbal – Belenenses

Gil Vicente – P. Ferreira

Benfica – Sporting

Boavista – Rio Ave

SC Braga – FC Porto

Santa Clara – V. Guimarães

Moreirense - Tondela

[notícia atualizada]