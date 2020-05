Papa pede menos investimento em armas e mais em pesquisa para evitar pandemias

Veja também:

O Papa Francisco presidiu esta tarde à recitação do terço por todas as vítimas da pandemia de coronavírus.

Francisco juntou nos jardins do Vaticano cerca de 130 pessoas, incluindo muitas que foram diretamente afetadas pela doença.

A estas juntaram-se dezenas de milhares que acompanharam a oração a partir de cerca de 50 santuários marianos em todo o mundo, incluindo Fátima. Um ecrã gigante montado no jardim mostrava imagens em direto de metade destes santuários. A Renascença transmitiu a oração em direto.

No final da oração o Papa Francisco rezou uma das orações que ele próprio sugeriu aos católicos para o mês de maio, pedindo que Nossa Senhora inspire os líderes mundiais para investirem menos nas armas e mais na prevenção.

“Que Nossa Senhora toque as consciências dos governantes para que as grandes somas gastas para possuir e aperfeiçoar armamentos sejam antes destinadas a promover a investigação suficiente para prevenir estas catástrofes no futuro”, disse o Papa.

Entre os presentes no evento encontravam-se muitos profissionais de saúde italianos, bem como pessoas que recuperaram de Covid-19 e outras que perderam familiares durante a pandemia.

Quase todos se apresentaram de máscara, que apenas era removida quando iam ler. O Papa, que tem 83 anos, sentou-se a vários metros do resto da multidão e não utilizou máscara.

