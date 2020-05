Centros comerciais de Lisboa e Setúbal podem não reabrir a 1 de junho

Perante isto, ao que foi relatado à Renascença , o primeiro-ministro disse que, pelo que estava a ouvir, felizmente o Conselho de Ministros seria só daí a 24 horas para dar tempo ao Governo para refletir se faz sentido ou não adiar a abertura dos centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta região inclui a Grande Lisboa, a lezíria do Tejo, o Medio Tejo, o Oeste e a Península de Setúbal.

Foi mesmo passada a ideia de que a situação pode ficar descontrolada na região de Lisboa e Vale do Tejo por não ser possível, neste momento, identificar todas as linhas de contágio.

Perante os dados apresentados, os especialistas manifestaram preocupação com a manutenção do aumento de casos nos distritos de Lisboa e de Setúbal, devido a vários surtos.

Na reunião foram também apresentadas conclusões de especialistas que visitaram empresas na região de Lisboa e que concluíram que as metodologias de trabalho estão de acordo com as regras para evitar contágios. Ou seja, não terá sido nas empresas que os surtos nasceram.

No final da reunião desta quinta-feira no Infarmed, o deputado Ricardo Batista Leite do PSD adiantou que o Governo vai estudar a possibilidade de adiar, na região de Lisboa e Vale do Tejo, a aplicação de algumas das medidas previstas no âmbito da terceira fase de desconfinamento.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, 87% dos novos casos registados nas últimas 24 horas ocorreram nesta região.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se atentado e preocupado com "evolução recente" da pandemia de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, mas adiantou que a situação não está descontrolada.



“O que se passa hoje nesta região vai ser analisado nos próximos dias e semanas, não com a ideia de haver um sinal que conduza a uma inflexão da linha definida, mas um ajustamento permanente”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.



O pico da Covid-19 na região de Lisboa só deverá acontecer na terceira semana de junho, face ao continuado aumento de casos de infeção. A conclusão resulta dos modelos preditivos desenvolvidos pela COTEC Portugal e pela NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa.



Portugal regista 1.369 mortes (mais 13 que na quarta-feira) e 31.596 casos confirmados (mais 304, número mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1%) de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta-feira, mostra uma subida de 288 no número de recuperados, para um total de 18.637, que compõe 59% dos casos confirmados. Há mais três casos ativos: sobe para 11.590.

Mapa da Covid-19