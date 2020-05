​Capristano e a demissão de Luís Nazaré. "Não era o momento oportuno e haverá quem se aproveite disso"

José Manuel Capristano considera que a demissão de Luís Nazaré da presidência da mesa da Assembleia Geral do Benfica deve ser encarada sob dois pontos de vista: por um lado, a enorme perda para os encarnados; por outro, o contexto inadequado em que a mesma surge.



Luís Nazaré comunicou ontem aos órgãos sociais do Benfica a demissão, argumentando "insuperável incompatibilidade de posições com a Direção acerca do formato e do sistema de sufrágio" das eleições marcadas para outubro deste ano.

Em causa, numa altura de pandemia da Covid-19, a divergência de opiniões relativamente ao que Nazaré defendia - voto digital - e ao que pretendia a direção encabeçada por Luís Filipe Vieira - voto presencial.