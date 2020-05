Bruno Costa Carvalho volta a candidatar-se à presidência do Benfica

Bruno Costa Carvalho anunciou, através das suas redes sociais, que é novamente candidato à presidência do Benfica. O empresário, que recentemente foi diretor da Rádio Estádio, aponta várias críticas à direção de Luís Filipe Vieira.

"E não foram estes dois ou três meses de confinamento que me fizeram esquecer as múltiplas e diversas trapalhadas em que o Benfica esteve metido. Vi uma OPA sem explicação, vi problemas com um assessor de administração, vi negócios de que não gostei, vi um sem número de problemas que gostaria que estivessem bem longe do meu clube", afirma.

Costa Carvalho acredita o Benfica está prestes a ser relevado para "uma segunda divisão europeia, sem qualquer capacidade de reacção, parecendo os dirigentes mais interessados em cifrões do que na grandeza desportiva do clube que lideram".

Em 2009, quando se candidatou pela primeira vez à presidência das águias, Bruno Costa Carvalho recorda que esse processo eleitoral ficou "toldado por um processo judicial que viria a ganhar a destempo".

"Ao contrário do que muitos julgam, será a segunda vez que me candidato, depois de em 2009 ter tido um resultado toldado por um processo judicial que viria a ganhar a destempo (isto é Portugal) e por em resultado do voto electrónico que está muito distante de me garantir que tenha sido o resultado verdadeiro", diz.

Bruno Costa Carvalho apresenta uma candidatura sem "oportunidades, nem gente com passados dúbios".

"Gostaria de recordar que já apresentei um Programa de Governação para o Benfica e uma proposta de revisão dos estatutos. São dois elementos essenciais que me qualificam para a candidatura que quero protagonizar. Queremos um Benfica grande e forte a todos os níveis, mas sobretudo no futebol que é a mola real de um clube com a grandeza do nosso", aponta.

Sem entrevistas e campanha online



O candidato diz que não está disponível para entrevistas e comentários, "por enquanto", e vai previligiar a campanha através da internet.

"Afirmo, desde já, que privilegiarei todos os fóruns online Benfiquistas e comunicarei com todos, sobretudo, através da minha página de Facebook. Nunca entrei em nenhum programa de televisão nem tenho nenhum blog que me dê cobertura. Nem quero", afirma.

Nas eleições de 2009, Vieira foi reeleito com 91,74% dos votos, amealhando 223.656 votos, contra apenas 6.610 votos para Bruno Costa Carvalho.

Luís Filipe Vieira foi eleito pela primeira vez em outubro de 2003. As eleições nas águias estão marcadas para outubro