Lacerda Sales: “Não me parece que, por si só, haja razões para fazer testes Covid-19 em bairros sociais"

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, rejeita a realização de testes em massa à Covid-19 em bairros sociais, a menos que esteja em causa um surto e uma investigação epidemiológica.

“Não me parece que, por si só, haja razões para se fazerem testes em bairros sociais, a não ser no âmbito de um surto e de uma investigação epidemiológica. Aí sim, com certeza que haverá a necessidade de fazer testes em função da estratificação do risco e a investigação epidemiológica”, afirmou esta quarta-feira António Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde falava na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia da Covid-19 em Portugal, depois de ser questionada pelos jornalistas que, em algumas zonas, a população recusa fazer testes.

“Não me parece que seja por estar num bairro social, por si só, que se deva testar, mas em função da investigação de um determinado surto”, sublinhou António Lacerda Sales.