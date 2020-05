Balanço DGS. Sobe para 1.356 mortos e 31.292 infetados em Portugal

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (755), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (335), da região Centro (235), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

O secretário de Estado revelou, ainda, que desde o dia 1 de março, foram realizados mais de 770 mil testes de diagnóstico à Covid-19.

A 15 de maio, foi mesmo ultrapassada a barreira dos 20 mil testes diários. Além disso, já foram feitos, em maio, mais testes que em todo o mês de abril.

A 25 de maio, a percentagem de testes positivos era desigual, nas várias regiões do país: 7% em Lisboa e Vale do Tejo, 4% no Norte, 2% no Algarve, 1% no Centro e 0% na Madeira, nos Açores e no Alentejo. A partir do dia 11 de maio, a percentagem de testes positivos, na média de todo o país, foi sempre inferior a 5%.

A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 350 mil pessoas em todo o mundo, mais de três quartos na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. Pelo menos 2.191.200 pacientes são considerados curados.

Foi registado um total de 350.196 mortos em todo o mundo (em 5.589.389 casos de infeção), incluindo 173.713 na Europa, o continente mais afetado desde o início da epidemia em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes (98.929), à frente do Reino Unido (37.048), Itália (32.955), França (28.530) e Espanha (27.117).

(em atualização)