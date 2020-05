Covid-19: Veja o número de casos por concelho. Nazaré junta-se à lista

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.206 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347) e Matosinhos (1.272). Dos 223 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 179 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 211 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas (95% do total de novos casos), o que se deve "a alguns fatores, entre eles alguns surtos mais ou menos localizados", adiantou Graça Freitas em conferência de imprensa. "Na área do agrupamento de centros de saúde Almada-Seixal temos três pequenos focos comunitários, com 32 casos positivos", acrescentou a diretora-geral da Saúde. Um desses focos tem lugar no Bairro da Jamaica, com 16 casos confirmados de Covid-19, "que estão todos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde da região". As autoridades de saúde, a Câmara do Seixal e outros intervenientes têm "atuado diretamente nos bairros onde se estão a passar estes fenómenos e nos aglomerados familiares destas pessoas para identificar e quebrar cadeias de transmissão”, explicou Graça Freitas. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica. Os dados da Direção-Geral da Saúde revelam apenas 91% dos casos notificados, por falta de "informação fidedigna". Casos confirmados de Covid-19 por concelho

Portugal regista 1.342 mortos (mais 12 em 24 horas) e 31.007 (mais 219) casos confirmados do novo coronavírus, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira. O relatório mostra que há 18.096 pacientes que recuperaram da doença (mais 274), depois de, no domingo, se terem registado quase 10 mil casos de recuperação. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (752), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (325), do Centro (234), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos. No total, faleceram 686 mulheres e 656 homens. Continua a registar-se apenas uma vítima na faixa etária abaixo dos 49 anos, entre os 20 e os 29. A faixa etária mais afetada é nos idosos com mais de 80 anos, com 904 óbitos registados. Situação por região em Portugal