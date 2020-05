Balanço DGS. Há 1.342 mortes (mais 12) e 31.007 infetados em Portugal

Veja também:

Portugal regista 1.342 mortos (mais 12 em 24 horas) e 31.007 (mais 219) casos confirmados do novo coronavírus, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira.

O relatório mostra que há 18.096 pacientes que recuperaram da doença (mais 274), depois de, no domingo, se terem registado quase 10 mil recuperações.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (752), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (325), do Centro (234), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

No total, faleceram 686 mulheres e 656 homens. Continua a registar-se apenas uma vítima na faixa etária abaixo dos 49 anos, entre os 20 e os 29. A faixa etária mais afetada é nos idosos com mais de 80 anos, com 904 óbitos registados.

Segue-se a faixa etária entre os 70 e os 79, com 261 óbitos, entre os 60 e os 69, com 120 mortes, entre os 50 e os 59, com 31 mortes e a faixa etária entre os 40 e os 59, com 15 óbitos registados.

O Norte também regista o maior número de casos (16.697), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (9.778), Centro (3.690), Algarve (363), Alentejo (254), Açores (135) e Madeira, a zona menos afetada do país, com 90 casos registados.

O número de doentes internados é de 513 pessoas, das quais 71 estão em unidade de cuidados intensivos.

Ainda de acordo com o boletim da DGS, os principais sintomas dos infetados são a tosse (40%), febre (29%), dores musculares (21%), cefaleia (20%), fraqueza generalizada (15%) e dificuldade respiratória (12%), dados que correspondem a 91% dos casos confirmados.