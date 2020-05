Homem morre asfixiado por polícia que se ajoelhou no seu pescoço

Um homem morreu asfixiado, no estado de Minneapolis, nos EUA, depois de um polícia o ter imobilizado e se ter mantido ajoelhado por cima do seu pescoço durante largos minutos.

O caso aconteceu durante o fim-de-semana, mas o vídeo começou a circular na segunda-feira, quando foi colocado nas redes sociais. Depois de inicialmente terem sido suspensos, os quatro agentes que estiveram presentes no local foram despedidos esta terça-feira, com o presidente da Câmara, Jacob Frey, a dizer que se tratou da decisão certa por parte da polícia.

Durante uma conferência de imprensa, Frey disse que o que se passou foi errado “a todos os níveis”.

“Isto não reflete os valores que o chefe [da Polícia] Arradondo tem trabalhado incansavelmente para incutir. Não representa a formação em que investimos nem as medidas que tomámos para garantir a responsabilização. Ser negro na América não devia ser uma sentença de morte”.

"Aquilo a que assistimos foi horrível, absolutamente errado. A vida deste homem interessa, ele interessa. Ele era filho de alguém, familiar de alguém, amigo de alguém. Era um ser humano e a sua vida interessava", acrescentou Frey.

Segundo as autoridades, os agentes foram chamados ao local por haver suspeitas de uma “falsificação”. Quando lá chegaram encontraram Floyd, aparentemente embriagado, dentro do seu veículo. Depois de sair do veículo, o homem terá resistido à detenção, levando à sua imobilização por parte dos polícias. Acabou por ser conduzido do local por uma ambulância, mas a morte foi declarada mais tarde.