Covid-19. Governo pondera prolongar moratórias até dezembro

O Governo pondera prolongar as moratórias no crédito da banca até ao final do ano. A notícia é avançada nesta terça-feira pelo “Correio da Manhã” e já foi confirmada pela Renascença.

Segundo fonte do Ministério das Finanças, a extensão de três meses está a ser analisada no âmbito da preparação do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) que o Governo está a apresentar aos partidos nesta semana.