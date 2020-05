António Costa tem um Programa de Estabilização Económica e Social. Conheça os quatro pilares

O primeiro pilar deste programa é a agilização de procedimentos necessários para que o Estado, as autarquias e as empresas possam investir "com segurança e transparência, mas sem burocracia". Costa quer um " Simplex SOS que auxilie os processos de investimento" e que dê resposta às necessidades da crise.

Estas medidas vão ter tradução no Orçamento Suplementar que o Governo deve apresentar no próximo mês.

Há um novo "simplex", apoio as micro, pequenas e média empresas, proteção do emprego e investimento na saúde e na educação.

A Covid-19 terá mais uma resposta do Governo, agora em formato de Programa de Estabilização Económica e Social (PEES). O documento é esta segunda-feira apresentado aos partidos com assento parlamentar , depois de o primeiro-ministro o ter apresentado na última semana à comissão política do PS.

Numa segunda dimensão, o Governo quer apostar na manutenção das micro, pequenas e médias empresas, do comércio à restauração, passando até pela cultura. O primeiro-ministro falou da necessidade de "uma resposta forte" para que, no relançamento da economia, se possa contar com essas empresas. No fundo, que essas empresas estejam vivas quando for tempo de relançar a economia.

Para o conseguir, já foram redirecionadas verbas de fundos europeus financiar a adaptação às novas regras sanitárias. Além disso, o Governo irá subsidiar a realização de pequenas obras em micro empresas, mais com o objetivo de ir dinamizando uma rede capilar na economia, como admitiu recentemente o ministro do Planeamento, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público".



O terceiro pilar do PEES, definido por Costa, é a manutenção das medidas que têm sido criadas de proteção do emprego, "reinventar esses mecanismos", com o primeiro-ministro a mostrar-se preocupado com as "jovens gerações que foram atingidas pela segunda vez na sua vida profissional pela crise", sendo as primeiras vítimas do mercado desregulado e dos contratos precários de trabalho.