Covid-19. Hospital D. Estefânia tem 14 crianças internadas, duas em cuidados intensivos

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclarece que o Hospital D. Estefânia, em Lisboa, tem 14 crianças internadas com Covid-19, duas delas em cuidados intensivos, com doenças crónicas associadas.

A diretora-geral da Saúde prefere não associar estes casos como uma consequência do desconfinamento.

"É muito prematuro e precoce para associar ao desconfinamento. São variações em relação aos outros dias, mas não podemos tirar uma ilação direta ao desconfinamento. Casos nas crianças estão a acompanhar a tendência da população geral, que é decrescente", explica.

Portugal contabiliza 30.788 casos confirmados de Covid-19, mais 165 nas últimas 24 horas, 17.822 casos recuperados e 1.330 óbitos devido ao novo coronavírus, o que representa um aumento de 14 em relação a domingo.

Dados divulgados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 223 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados do novo coronavírus.

Sintra (+72) - que soma 179 novos casos em apenas uma semana -, Lousada (+16), Seixal (+11), Moita (+10), Loures (+9) e Almada (+9) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.182 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347) e Matosinhos (1.269). Dos 223 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 181 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.



Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de 5,5 milhões de pessoas e causou cerca de 347 óbitos.