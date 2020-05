​Covid-19: Hospitais de campanha isentos do pagamento de taxas

Veja também:

Os hospitais de campanha e centros de testes ao Covid-19 estão isentos do pagamento das taxas de registo até ao final do ano, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.



A portaria foi aprovada no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, indicou o secretário de Estado.

Portugal ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira dos 30 mil infetados pelo novo coronavírus. O registo é de 1.289 mortos (mais 12 que na quinta-feira) e 30.200 casos (mais 288, aumento de 1%, o valor mais alto desde 8 de maio), segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que há 7.590 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 1.138 que no dia anterior (o segundo número mais alto desde o início da pandemia - pico a 18 de maio, com 1.794). O número de recuperados num dia ultrapassa o de novos casos.