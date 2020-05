Balanço DGS. Portugal tem mais de 30 mil casos de Covid-19

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Portugal ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira dos 30 mil infetados pelo novo coronavírus. O registo é de 1.289 mortos (mais 12 que na quinta-feira) e 30.200 casos (mais 288, aumento de 1%, o valor mais alto desde 8 de maio), segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS). O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que há 7.590 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 1.138 que no dia anterior (o segundo número mais alto desde o início da pandemia - pico a 18 de maio, com 1.794). O número de recuperados num dia ultrapassa o de novos casos. A taxa de letalidade mantém-se nos 4,3% (16,3% acima dos 70 anos). O número de casos ativos volta a descer, fixando-se nos 21.321. Há, agora, menos 862 infetados com o novo coronavírus, face ao dia anterior. A Renascença apresenta diariamente o número de casos ativos de Covid-19 em Portugal, num dashboard com todos os números da pandemia. Para o cálculo deste indicador, foi subtraído ao total de casos acumulados o total de óbitos e recuperados. Contactada pela Renascença, a DGS não apresentou ainda esclarecimento adicional.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 306.171 casos suspeitos. O relatório desta sexta-feira revela, ainda, que 2.257 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 26 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (725), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (300), da região Centro (233), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19. É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (866), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (251), dos 60 aos 69 anos (116), dos 50 aos 59 anos (40), dos 40 aos 49 anos (15) e dos 20 aos 29 anos, com um óbito.

No total, morreram 659 mulheres e 630 homens com Covid-19. O Norte concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.596 (cerca de 54,95%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (9.106, mais 228, cerca de 79,17% dos novos casos desta sexta-feira), Centro (3.664), Algarve (358), Alentejo (251), Açores (135) e Madeira (90 - desde 7 de maio que este número não muda). A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.106), seguida dos 50 aos 59 anos (5.064), dos 30 aos 39 anos (4.477), dos 80 anos para cima (4.396), dos 20 aos 29 anos (3.806), dos 60 aos 69 anos (3.347) e dos 70 aos 79 anos (2.474). Globalmente, há em Portugal 17.566 mulheres e 12.634 homens infetados.