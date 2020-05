Veja também:

Praias sem nadador salvador? Caberá ao Ministério da Defesa garantir a segurança, disse esta quarta-feira o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.



O ministro do Ambiente diz que o decreto-lei sobre as praias não esqueceu áreas não vigiadas e que vão ser procuradas como alternativa pelos portugueses.

Com as praias com capacidade mais reduzida é certo que os portugueses vão procurar outros espaços fluviais e não só para ir a banhos.

O Bloco de Esquerda, pela voz do deputado Nelson Peralta, perguntou esta quarta-feira o que vai fazer o Governo para garantir a segurança das pessoas.

Na resposta, durante uma audição regimental no Parlamento, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, esclareceu que “é de esperar que ao reduzir a concentração nas praias onde as pessoas vão mais frequentemente, elas possam procurar outras praias (dando o exemplo da maior área não vigiada de areal que vai de Tróia até Sines)”.

“Não é da competência do nosso Ministério, mas do Ministério da Defesa, das capitanias. Está prevista uma intervenção no sentido da segurança e salvamento de vidas”, afirma Matos Fernandes.