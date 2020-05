Covid-19. Praias mais vigiadas no fim de semana

Veja também:

Com a previsão de temperaturas acima dos 30 graus para o próximo fim de semana, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) vai colocar quase todo o seu dispositivo nas praias, numa atitude preventiva e de sensibilização.

“O que pretendemos é que as pessoas nos vejam, que vejam o Instituto de Socorros a Náufragos na água, que vejam as patrulhas da polícia marítima. Mas sempre que forem desrespeitadas as normas instituídas, o dispositivo irá atuar, mas sempre numa postura construtiva", disse à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

O comandante Pereira da Fonseca lembrou que a época balnear ainda não começou e, só começa a 6 de junho, portanto, as praias ainda não têm nadadores-salvadores, nem estão colocados dispositivos de segurança nas praias.

A partir de 6 de junho, a AMN vai estar nas praias “com um robusto dispositivo”, constituído por elementos das capitanias, Polícia Marítima e estações salva-vidas, para garantir que as pessoas não adotam "comportamentos de risco”.

O Governo anunciou na sexta-feira as medidas a adotar nas praias durante a época balnear, que incluem, entre outras medidas, a limitação da lotação de bares e restaurantes a 50%, bem como uma possível reorganização das esplanadas para assegurar a distância de segurança.

A distância física entre os utentes deve ser de 1,5 metros e entre chapéus de sol, toldos ou colmos de 3 metros.

Estas regras estão esta semana a ser discutidas entre Ministério do Ambiente e todos os municípios com praia.