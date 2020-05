Crise da Covid-19 alerta para a necessidade de reforçar proteção social, diz OIT

Veja também:

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera que para prevenir o impacto de futuras crises, como a da pandemia Covid-19, é preciso reforçar os sistemas de proteção social e torná-los mais abrangentes.

Em três documentos que divulgou esta quinta-feira, a OIT frisa que a pandemia expôs lacunas devastadoras na cobertura de proteção social, especialmente nos países em desenvolvimento.

De acordo com os dados divulgados, cerca de quatro mil milhões de pessoas, ou seja, mais de metade da população mundial (55%) não estão cobertas pela segurança social ou pela assistência social. E em todo o mundo, apenas um quinto dos desempregados, em média, recebe subsídio de desemprego.

Lacunas de proteção que têm dois efeitos adversos para os próprios trabalhadores e as comunidades: por um lado, as pessoas sentem-se obrigadas a ir trabalhar mesmo quando estão doentes ou deveriam estar em quarentena, aumentando o risco de propagação do vírus; por outro, a perda de rendimento aumenta o risco de pobreza para os trabalhadores e famílias, o que poderá ter um impacto duradouro.