Site da Renascença quadruplica audiência

Os sites das rádios do Grupo Renascença Multimédia bateram toda a concorrência durante o mês de abril. De acordo com os dados do ranking NetAudience. Os sites da Renascença, RFM e Mega Hits praticamente triplicaram o reach no último mês e em comparação com o período homólogo.

No mês de abril, o site da Renascença praticamente quadruplicou a sua audiência face ao período homólogo, atingindo cerca de um milhão e 900 mil pessoas.

Estes resultados permitem-lhe manter a liderança entre as rádios no digital, com mais 24,2% do que a sua concorrente direta.

No mesmo período, e entre os sites das rádios musicais, a RFM é também número um, mais do que duplicando a sua audiência em reach, face a abril de 2019. O número de pessoas alcançadas ascende a 600 mil, o que representa mais 34.6% do que a rádio que ocupa o segundo lugar.

O site da Mega Hits é o mais procurado entre os sites das rádios jovens, com um aumento de praticamente 40% face ao período homólogo, o que se traduz numa diferença de 56,8% relativamente à sua concorrência direta.

Neste período incomum e de forte exigência social a escuta da rádio continua forte com mais de 80% das pessoas a ouvir rádio todas as semanas, isto é, cerca de sete milhões de pessoas a ter contacto com o meio rádio.

A Renascença continua a liderar o ranking das rádios generalistas e é escutada, semanalmente, por mais de um milhão e 100 mil pessoas.