Empresas da Azambuja "têm estado a cumprir", mas Governo pode tomar mais medidas

As empresas da Azambuja, um dos novos focos nacionais da pandemia da Covid-19, estão a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), contudo, isso não impede o Governo de estar atento e estudar a imposição de novas medidas, se tal se justificar.

A garantia é do secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que é coordenador do programa de combate à pandemia da Covid-19 na região de Lisboa.

"Pareceu-nos no geral que as empresas têm estado a cumprir. Ainda assim, merece um olhar atento nos próximos dias e avaliar se se justifica tomar medidas adicionais. Para já, é monitorizar de forma muito atenta, num trabalho cuidado e de estreita proximidade entre as autoridades de saúde locais, as empresas e a Câmara Municipal. Se tivermos evolução [dos contágios], vamos avaliar as medidas, que devem ser proporcionais e ajustadas à dimensão da situação", afirmou Duarte Cordeiro, em declarações aos jornalistas, após uma reunião na Azambuja.