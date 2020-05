​“Incumprimento” gerou foco de Covid-19 na Azambuja. Distribuição está ameaçada, alerta autarca

Apesar do cenário aparentemente grave que se verifica no concelho, Luís de Sousa prefere, por agora, não se pronunciar sobre a eventual necessidade de uma cerca sanitária. O autarca lembra que essa é uma decisão que cabe às autoridades de saúde e, só depois de haver uma decisão, será possível fazer uma avaliação.

Essa poderá ser uma questão em cima da mesa na próxima segunda-feira, dia para o qual foi agendada uma reunião com o Governo onde poderá marcar presença o ministro dos Transportes ou o da Economia - a participação do secretário de Estado Duarte Cordeiro é já uma certeza.

O encontro servirá para fazer uma melhor análise da situação e “para resolver a situação dos transportes”.

Distribuição no sul do país “pode ficar ameaçada”

Luís de Sousa acrescenta ter enviado um convite para as empresas da região para “uma troca de impressões”, reconhecendo que “esta é uma situação que deixa toda a gente preocupada”, afirma.

O autarca lembra que a Azambuja é um dos principais centros de distribuição do país e, por isso, não esconde preocupação com as consequências económicas.

Luís de Sousa admite que a distribuição no sul do país “pode ficar ameaçada” e questiona sobre o impacto de uma “transmissão generalizada num grande armazém”.

Ainda assim, o presidente da Câmara da Azambuja acredita que as grandes empresas que operam na região têm os seus planos de contingência atualizados.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apontou esta sexta-feira o foco da Azambuja como um dos motivos para o aumento do número de casos confirmados de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"De acordo com números da manhã, tínhamos já identificado 104 trabalhadores com teste positivo, sendo que 101 pertencem todos à mesma empresa e nessa empresa já foram todos testados", revelou Graça Freitas.



Portugal regista 1.114 mortos (são mais nove que na quinta-feira, o número mais baixo, em 24 horas, desde 23 de março) e 27.268 infetados (mais 553, o que equivale a uma subida de 2,1%, a maior desde 25 de abril, e mantém a tendência ascendente dos últimos dias) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).



Há um total de 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Barcelos (+46), Vila Verde (+41), Lisboa (+32), Maia (+32), Matosinhos (+29), Gondomar (+29) e Porto (+26) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 57 municípios registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1. 700 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.445), Porto (1.295) e Matosinhos (1.192). Dos 220 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 164 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Mapa da Covid-19 em Portugal