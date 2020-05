Jogador do Benfica testa positivo a Covid-19

Veja também:

O Benfica confirma que o atleta David Tavares testou positivo após a realização de testes à Covid-19 antes do reinício dos treinos.

“O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do Clube”, confirmam os encarnados em comunicado.

O clube realizou exames, na passada sexta-feira, dia 8 de maio, a todo o plantel, equipa técnica e staff do futebol profissional.

A equipa da Luz garante que “a equipa de futebol irá igualmente manter o plano de retoma que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado”.

Várias equipas da I Liga tiveram testes positivos nos respetivos plantéis: Belenenses, V. Guimarães, Famalicão e Moreirense.

A DGS admite que ainda está a avaliar o regresso da competição, marcada para o fim de semana de 30 e 31 de maio, e já divulgou as condições de segurança.



O médio David Tavares tem tido um "estado de emergência" atribulado. Foi apanhado pelas autoridades a conduzir sem carta de condução.