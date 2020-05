Autoridades prontas para fiscalizar uso de máscaras nos transportes

Veja também:

O ministro do Ambiente garante que vai haver fiscalização apertada ao uso de máscaras de proteção nos transportes públicos na segunda-feira.

Joao Matos Fernandes avisa que as forças de segurança vão estar atentas e por perto.

“Em caso de alguma altercação serão chamados agentes da autoridade, que vão estar perto. A PSP vai estar e em alguns casos concretos, em Lisboa, a Polícia Marítima, por causa dos barcos”, disse o ministro.

As autoridades estarão concentradas sobretudo nas estações onde se costuma registar mais afluência. “Estão mobilizados para amanhã estarem presentes nas estações com maior número de passageiros, por exemplo nas estações em que o metro cruza com o comboio, em que normalmente há uma maior afluência de pessoas, mas todos vamos estar prontos para, com a ajuda dos portugueses, que têm tido um comportamento cívico exemplar neste último mês, garantirmos que tudo vai funcionar bem amanhã.”

João Matos Fernandes garante que vai haver oferta suficiente para todos os utentes poderem utilizar os transportes com condições de segurança.

“A única dúvida que temos para amanhã é qual é a procura que vamos ter. Imaginamos que ela naturalmente vai crescer, e vamos ter a oferta praticamente no máximo, em alguns casos mesmo no máximo, para garantir que dentro dos modos de transporte, que não terão certamente amanhã e nos dias a seguir uma procura semelhante àquela que tinham antes da pandemia chegar a Portugal, vamos ter uma oferta bastante razoável e que há de criar condições para que as pessoas possam estar mesmo afastadas umas das outras”, explica.

Com a aplicação de medidas de desconfinamento em Portugal, a partir de segunda-feira espera-se uma maior procura de transportes públicos em todo o país, mas sobretudo nas principais cidades.

As máscaras de proteção passam a ser obrigatórias para os utentes dos transportes públicos. A multa pode chegar aos 350 euros.