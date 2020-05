Kim Jong-un terá aparecido em público após rumores sobre estado de saúde frágil

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu esta sexta-feira em público pela primeira vez em mais de um mês, acabando assim com rumores acerca do seu estado de saúde, indicou a agência de notícias oficial KCNA.

Segundo a agência estatal, Kim Jong-un participou na inauguração de uma fábrica. O líder norte-coreano “assistiu à cerimónia” e “todos os participantes gritaram ‘urra’” quando ele apareceu, adianta a KCNA.

Kim Jong-un não surgia em público desde que presidiu a uma reunião oficial em 11 de abril.

Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação tinham apontado que Kim se encontrava em estado crítico, depois de ter sido, alegadamente, sujeito a uma cirurgia cardíaca, algo que as autoridades sul-coreanas designaram de "notícias falsas".