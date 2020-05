Bispo do Porto satisfeito com levantamento de restrições em missas e funerais

Veja também:

As restrições às celebrações comunitárias de todas as religiões só devem começar a ser levantadas no final de maio. As normas vão ser definidas entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e as confissões religiosas, anunciou o primeiro-ministro na quinta-feira.

Pela parte da Igreja Católica, o bispo do Porto congratula-se com o horizonte apontado pelo Governo.

“Se, de facto, continuarmos neste clima de abaixamento do índice de transmissão, estou convencido de que dentro de um mês já teremos todas as condições, na prática, para que as nossas assembleias possam ter quase nenhum limite”, afirma à Renascença.

D. Manuel Linda lembra, contudo, a importância de manter as medidas de segurança, pois “se, durante este mês de maio, houver uma aceleração das transmissões, teremos de avaliar a maneira como as nossas assembleias podem decorrer”.