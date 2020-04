I Liga regressa no final de maio. II Liga não será concluída

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a I Liga será retomada no final de maio. No entanto, a Direção-Geral da Saúde terá de apurar as condições de higiene e segurança em todos os estádios. A II Liga não será concluída.

Tal como a Renascença já tinha anunciado na quarta-feira, o futebol vai ser retomado, à porta fechada, mas nem todos os estádios poderão ser autorizados a receber jogos. António Costa anunciou ainda a realização da final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica.

"Está ainda condicionado à avaliação da DGS de que estádios cumprem todas as condições indispensáveis a que essa atividade seja retomada", disse o primeiro-ministro.

As partidas serão todas disputadas à porta fechada. "O reinício desta atividade será sempre feito à porta fechada, sem público nas bancadas, seja qual for o estádio", termina.

Mais nenhum desporto coletivo será retomado, segundo anunciou António Costa, pelo menos até ao dia 1 de junho, segundo o planeamento anunciado pelo governo do fim do período de confinamento.

A decisão vai contra a opinião do presidente do Tondela, um dos clubes que milita na I Liga. Gilberto Coimbra, em declarações a Bola Branca, alerta para os perigos da propagação do vírus, pelo facto de o futebol ser um desporto de contacto, e considera que esta época devia ser anulada.

"Na minha opinião, à semelhança de muitos campeonatos e países, este devia ser um 'ano zero'. Teria [depois] de haver uma forma de identificar quem ia às competições europeias. Estou mais inclinado para a decisão de parar, para não se jogar. Respeito, mas é nestas alturas que mais respeito tenho por quem tem de decidir, quem tem de dizer 'sim' ou 'não'", afirmou.



A confirmação da retoma da I Liga l surge no dia seguinte ao anúncio do fim dos campeonatos de andebol, voleibol, basquetebol e hóquei em patins, sem campeões.