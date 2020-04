Excesso de mortalidade? “Um efeito do confinamento” que precisa de “uma análise mais fina”

A existência de um excesso de mortalidade em Portugal “é uma das consequências do estado de isolamento em que o país e o mundo entrou”, afirma Fernando Medina na Renascença, comentando o estudo publicado esta semana na revista da Ordem dos Médicos.

“Da Ásia para a Europa, a explosão da pandemia foi mostrando que, não controlada, simplesmente rebentava com todos os sistemas de saúde. A grande razão, aliás, desta técnica do confinamento total só teve um objetivo, que era proteger os sistemas de saúde”, começa por sublinhar o presidente da Câmara de Lisboa.

“Se ela tivesse ficado sem controlo, o que teríamos tido era os sistemas de saúde em colapso total. Para a Covid e para qualquer outra eventualidade”, defende.

Admitindo que nunca foi “um entusiasta de um confinamento tão vasto no início”, Fernando Medina admite agora que “ele tinha de ser imposto naquele momento”, sendo que “agora estamos a entrar numa nova fase”.

João Taborda da Gama, que partilha este espaço de debate às terças e quintas-feiras no programa As Três da Manhã, mostra-se insatisfeito com os números revelados estudo e pede uma “análise mais fina”.