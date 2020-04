Injetar desinfetante ou luz ultravioleta. As sugestões de Trump para tratar a Covid-19

Veja também:

O Presidente dos Estados Unidos tem duas sugestões para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Uma delas inclui luz ultravioleta ou "muito poderosa", a outra é o desinfetante.

"Suponhamos que atingimos o corpo com uma luz tremenda, seja ultravioleta ou muito poderosa. Sei que vão testar isso. E suponhamos que se insere a luz dentro do corpo, algo que pode ser feito através da pele ou de outra forma. E vão testar isso também, soa interessante. Depois, também há o desinfetante, que afasta o vírus num minuto. Um minuto. Há alguma forma de fazermos, injetando no corpo ou fazendo uma espécie de limpeza?", sugeriu em conferência de imprensa.

Donald Trump recordou que o vírus "entra nos pulmões e faz estragos tremendos", pelo que "seria interessante verificar" as suas sugestões da luz e do desinfetante com especialistas. "Soa-me interessante, por isso veremos. Mas o conceito da luz, a forma como entre e num minuto [o vírus desaparece], é bastante poderoso", acrescentou.

O diretor do Departamento de Sciência e Tecnologia da Segurança Interna dos EUA, William N. Bryan, confirmou, na mesma conferência de imprensa, que o novo coronavírus parece enfraquecer mais rapidamente quando exposto a luz do sol, calor e humidade, um possível sinal de que a pandemia poderia abrandar nos meses de verão.

Calor para combater vírus que continua a afetar os EUA

Investigadores do governo norte-americano determinaram que o vírus responsável pela Covid-19 sobrevive melhor no interior e em condições secas, e perde força quando a temperatura e a humidade sobem - especialmente quando exposto à luz do sol.

Os EUA registaram 3.176 mortos nas últimas 24 horas, um dos piores registos diários no país, devido à pandemia da Covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. No total, quase 50 mil pessoas já morreram. O número de infetados subiu para mais de 860 mil, depois de terem sido identificados 26.971 novos casos.

Apesar desta contabilidade, vários estados norte-americanos, como Texas, Vermont e Geórgia, decidiram aliviar as restrições e autorizaram certas empresas a reabrir portas.

A nível global, a pandemia já provocou cerca de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.