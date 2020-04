Mitos e verdades sobre a Covid-19 em oito cartões de bolso

Pois, afinal os raios ultravioletas não eliminam a Covid-19. A melhor solução para matar o novo coronavírus é mesmo lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool a 70%, recomenda a Direção-Geral da Saúde. A lavagem deve durar pelo menos 20 segundos, o tempo de trautear a sua canção favorita.

As autoridades de saúde também pedem aos cidadãos que adotem as chamadas medidas de etiqueta respiratória, como tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Esse gesto deve ser efetuado com com um lenço de papel - que depois deve deitar fora - ou, se não tiver um por perto, com o antebraço.