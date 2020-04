Coronavírus. Tenho mesmo de lavar toda a roupa a 60ºC?

Veja também:

Muitos já se deverão ter deparado com artigos que aconselham a lavar a roupa, durante o surto de coronavírus, a mais de 60ºC. A própria DGS fez uma publicação no Facebook que levantou muitas dúvidas aos internautas. Não faltou quem recusasse usar a máquina de lavar a temperaturas tão altas, porque isso estragaria muitas peças, e pusesse em causa a eficácia da medida. É verdade que as temperaturas altas são aconselhadas para algumas situações, mas este é um tema que precisa de mais contexto e tem muitos “ses”.

Por isso, a Renascença entrou em contato com a enfermeira que pertence à "task force" para o combate ao novo coronavírus da Direcção-Geral de Saúde (DGS), Maria Goreti Silva. Ela que tem sido também quem dentro deste organismo mais se tem debruçado sobre a questão do vírus e dos tecidos.

A verdade é que se já existem resultados e testes para a forma como este novo coronavírus se comporta em diversos materiais, os têxteis ainda não foram suficientemente testados para perceber qual é a sua interação com a roupa.

Nesta, como noutras matérias, os profissionais de saúde estão a aprender com o tempo, e há ainda algumas zonas cinzentas. Mas com a ajuda desta especialista, construímos um conjunto de perguntas e respostas para que possamos higienizar as nossas roupas da melhor forma e impedir que esta possa ser uma fonte de contágio.

Quando se sai para, por exemplo, fazer compras, ir à farmácia, ou trabalhar, a roupa deve ser lavada a 60ºC?

A roupa deve sempre ser toda lavada. Aquela que pode e suporta deve ir à máquina de lavar com temperaturas elevadas. Pode lavá-la de acordo com o máximo aconselhado na etiqueta do fabricante. Se a roupa permitir, por exemplo, lavagens a 90ºC, é isso que deve fazer. Mas apenas e só se a roupa e a máquina o permitirem.