Covid-19 "será o fim das viagens de avião baratas”

Alexandre de Juniac vê com muita preocupação o facto de algumas companhias estarem a operar os voos com metade dos assentos vazios para garantir mais segurança aos passageiros. É o caso da Emirates, Qantas, Virgin Atlantic e Easyjet.

“Se as regras de distanciamento social obrigatório forem aplicadas nos aviões, as companhias aéreas terão de aumentar as tarifas em mais de 50% ou, então, abrem falência. Será o fim das viagens de avião baratas”, alerta o diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Num primeiro momento, só com distanciamento social a bordo é que os passageiros se sentirão seguros para voar. Uma boa estratégia para atrair mais clientes, mas se os preços praticados forem os atuais, a prazo, implica grandes perdas para as companhias, levando algumas à falência. A alternativa é aumentar o preço dos bilhetes, referiu o responsável da IATA.

As contas da associação que reúne as companhias aéreas a nível mundial estão feitas e se pelo menos um terço dos lugares ficarem vazios (em princípio, o lugar do meio), as tarifas terão de aumentar mais 50%. Ou seja, as passagens de avião baratas, “passam à história”.